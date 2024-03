Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for DealLab med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

DealLab.io konsoliderer hele avtaler i én samarbeidsplattform samtidig som den får intelligens om "hvordan" å fremme avtaler og "hva" du skal gjøre for å lukke dem. Avdekke røde flagg og avtalerisiko og unngå utallige timer brukt på rotete e-posttråder og utdaterte filer. Strømlinjeform kommunikasjonen for alltid å ha interessenter på linje og ansvarlig. Øk gevinstraten og reduser tid til inntekt på tvers av salgsteam med økt synlighet for avtaler, organisasjonens beste praksis, veletablerte neste trinn og maler for gjensidig handlingsplan.

