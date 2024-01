Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Aligned med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Salgsteam – enkelt sagt, ALIGNED er et digitalt salgsrom – en samarbeidsplattform for teamet ditt og kjøperne dine. Det lar deg organisere komplekse avtaler, øke kjøperengasjementet og forkorte tiden til verdi. Hvordan? Justert strømlinjeformer all kundekommunikasjon, innhold, prosesser og verktøy til ett personlig tilpasset kundearbeidsområde (Ja, virkelig). Ikke mer å jage etter e-poster uke etter uke - det er bare én lenke, som fører til ett digitalt rom, styrer dem alle. Du får også tilgang til aldri tidligere sett innsikt ved å avdekke blinde flekker i kundereisen – noe som til syvende og sist hjelper deg med å få mer kontroll, engasjere alle interessenter, forbedre effektiviteten og...lukke flere avtaler, raskere. Verktøyet vårt er vakkert, enkelt å bruke og har en gratis prøveversjon, ingen kredittkort eller prøveperiode – registrer deg for Aligned i dag og se selv.

Nettside: alignedup.com

