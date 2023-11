JD.COM - et profesjonelt omfattende kjøpesenter på nett, som gir deg genuine lavpriskjøpsalternativer og høykvalitets og praktisk serviceopplevelse. Produktene kommer fra hundretusenvis av merkevarehandlere rundt om i verden, inkludert husholdningsapparater, mobiltelefoner, datamaskiner, klær, møbler til hjemmet, mor og baby, skjønnhet, personlig pleie, mat, fersk mat og andre rike kategorier for å dekke ulike shoppingbehov. JD.com, Inc., også kjent som Jingdong og tidligere kalt 360buy, er et kinesisk e-handelsselskap med hovedkontor i Beijing. Det er en av de to massive B2C-nettforhandlerne i Kina etter transaksjonsvolum og inntekt, medlem av Fortune Global 500 og en stor konkurrent til Alibaba-drevne Tmall.

Nettside: jd.com

