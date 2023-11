Vil du øve eller lære piano, men finner ikke partituret? Finner du ikke en ledsager? Vil du se hva som er populært i dag? Kom og ta en titt. Dette er en notebok spesialdesignet for mobiltelefoner og nettbrett for å møte behovene til forskjellige mennesker på alle stadier, fra nybegynnere til enkel notasjon, til progressiv læring og øving av akkordspilling og sang. Det smarteste og mest omfattende musikkfanebiblioteket støtter for øyeblikket gitarfaner og ukulelefaner. Millioner av fellesskapsforbindelser, opplasting og deling av musikk av høy kvalitet, og finn musikkpakker.

Nettside: yoopu.me

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet 有谱么. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.