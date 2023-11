Alibaba 1688 er en profesjonell B2B e-handelsplattform for engrosinnkjøp, som samler et stort antall Taobao-selgere, Tmall-kjøpesenterselgere, Weidian-selgere, WeChat-bedriftselgere, Qianniu-brukere, Wangwang-selgere (Wangxin) og offline-entreprenører for å bli rike. For engrossalg selgere i Yiwu, nedlasting av Alibaba-appen på mobiltelefonen din kan også hjelpe mikrobedrifter og nettbutikker i mikrobutikker med å identifisere og velge varer, rekruttere investorer og bli med, støtte dropshipping, klesgrossister og andre virksomheter. Brukere kan finne varekilder i ulike kategorier på plattformen (fasjonable dameklær, herreklær, mor og baby, hjemmedekorasjon og byggematerialer, leker, husholdningsartikler, daglige nødvendigheter, engrossalg av mobiltelefondeksler, etc.).

Nettside: 1688.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet 阿里巴巴 1688. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.