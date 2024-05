Interactio er den ledende plattformen for fjernløsninger som har blitt brukt til å tolke og streame over 42 000 arrangementer siden lanseringen i 2014. I dag kombinerer den et lettbetjent og intuitivt oppsett med en avansert RSI-funksjon (Remote Simultaneous Interpretation) & Remote Participant System. Med et ubegrenset antall språk og opptil 2000 deltakere i et virtuelt rom, gir Interactio en sikker og høykvalitetsløsning for over 2000 eksterne og hybride møter hver måned. Ved å bruke Dante medienettverksteknologi, integreres Interactio med den lokale konferanse-/tolkeutstyrsinfrastrukturen, og kobler ekstern flerspråklig plattform med maskinvare på stedet. I 2020 ble Interactio-løsningen nummer 1 av europeiske institusjoner, og fungerte som en kommunikasjonsbro for den internasjonale løftekonferansen «Coronavirus Global Response» 4. mai 2020. Daglig fungerer Interactio som en flerspråklig deltakerplattform for representanter for Europaparlamentet, EU-kommisjonen, FN, US Department of State og andre statlige enheter, og hjelper demokratiet å vokse. I løpet av de siste 5 årene har Interactio også blitt en offisiell global partner for TEDx og levert simultantolketjenester på konferanser holdt av Microsoft, Amazon, Google, Mary Kay, Mastercard, Bayer Pharmaceuticals, International Team for Implantology, Lush, J. P. Morgan, Scout24, Dani Johnson, Brian Tracy og andre. Interactio er fortsatt den best rangerte RSI-løsningen i bransjen med en Trustpilot-score på 4,8 og en rekord på 976 000 deltakere støttet samtidig.

Nettside: interactio.io

