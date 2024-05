Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for LoopUp med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

LoopUp er en førsteklasses telefonkonferanseløsning som gjør det enkelt å være vertskap for eksterne møter av høy kvalitet, samtidig som den gir den nødvendige sikkerheten for bedriftsbrukere. Ingen opplæring nødvendig. Mer enn 7000 bedrifter over hele verden stoler på LoopUp med sine viktige eksterne møter fra daglige konferansesamtaler til høysynte arrangementer. Kunder inkluderer Travelex, Kia Motors America, Clifford Chance og BMJ. Vi bistår vår kundebase fra 17 lokasjoner over hele verden.

Nettside: loopup.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet LoopUp. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.