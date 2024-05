Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for InLoox med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

InLoox er den moderne prosjekt- og porteføljestyringsplattformen som gjør det mulig for team og avdelinger i hele selskapet å pålitelig planlegge, overvåke og evaluere prosjektene sine – praktisk, enkelt og integrert i Microsoft Outlook og hele Microsoft 365-miljøet. Takket være den unike integrasjonen av InLoox i Outlook, passer programvaren perfekt inn i hverdagen. InLoox gjør prosjektinformasjon fra e-poster, kalenderavtaler og møter til oppgaver, prosjektdokumenter eller prosjektideer. Funksjonene til InLoox støtteteam og avdelinger av alle størrelser i løpet av hele prosjektets livssyklus: fra prosjektideen, oppgavefordelingen og planleggingen til evalueringen av relevante KPIer som tid brukt på prosjektet, arbeidsmengde, prosjektbudsjett eller prosjektomfang. Dette lar deg ta prosjektarbeidet ditt fra ren administrasjon til neste nivå - produktiv og effektiv prosjektgjennomføring i samarbeid med teamet ditt og andre avdelinger. Mer enn 6000 mellomstore og globale selskaper stoler på InLoox for å trekke de riktige strategiske konklusjonene fra prosjektdataene sine for å nå forretningsmålene sine. Takket være grensesnitt til CRM, business intelligence eller ERP-systemer, leverer InLoox sanntidsdataene du trenger for å bringe produktene og tjenestene dine til markedet raskere og ligge et skritt foran konkurrentene. Legg igjen Excel-regneark og spredt teamkommunikasjon og begynn nå med den DSGVO-kompatible prosjekt- og porteføljestyringsplattformen laget i Tyskland. Prøveversjonen er gratis i 30 dager!

Nettside: inloox.com

