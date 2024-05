Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for IFS med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

IFS utvikler og leverer bedriftsprogramvare til selskaper over hele verden som produserer og distribuerer varer, bygger og vedlikeholder eiendeler og administrerer tjenestefokusert drift. Innenfor vår enkeltplattform er våre bransjespesifikke produkter medfødt koblet til én enkelt datamodell og bruker innebygd digital innovasjon slik at kundene våre kan være sitt beste når det virkelig betyr noe for kundene deres – i øyeblikket av tjeneste. Bransjeekspertisen til våre ansatte og til vårt voksende økosystem, sammen med en forpliktelse til å levere verdi ved hvert eneste trinn, har gjort IFS til en anerkjent leder og den mest anbefalte leverandøren i vår sektor.

Nettside: ifs.com

