Hos TARGIT bringer vi ekspertise til sentrale vertikaler for å hjelpe kundene våre med å ta datadrevne beslutninger. Vi skaper varig verdi med business intelligence (BI) og analyseløsninger som støtter dine unike mål og prosessene som driver din daglige drift. Opplev kjærlighet ved første blikk med TARGIT Decision Suite, vår alt-i-ett business intelligence (BI) og analyseplattform som er intuitiv, allsidig og tilgjengelig for alle ansatte. TARGIT Decision Suite hjelper bedrifter med å integrere, visualisere og dele data bedre og raskere enn noen gang før. Vår løsning kombinerer kontrollen av en sentralisert BI-løsning med fleksibiliteten til en desentralisert løsning med robust sikkerhet og pålitelighet. I tillegg integreres den enkelt med eksisterende systemer og tilpasser seg kontinuerlig til dine behov, selv når organisasjonen din vokser. Anerkjent som en Global Leader in Vendor Credibility av Dresner tre år på rad og Leader in BI Excellence av BARC fem år på rad, er vi stolte av å støtte kundene våre gjennom kontinuerlig innovasjon, innsiktsfulle anbefalinger og en forretningsmodell med mennesker først.

Nettside: targit.com

