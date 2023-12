Highrise er en CRM-løsning for små bedrifter med kontakt- og oppgavestyringsfunksjonalitet. Programvaren lar brukere spore kommunikasjon med klienter slik at team kan se status for avtaler og relasjoner. Kontakter kan importeres til Highrise fra Outlook, Gmail og Excel og merkes slik at de kan organiseres, filtreres og søkes i. Brukere kan også legge til notater og kommentarer til kontaktdetaljer og bruke tilpassede datafelt for personer og selskaper. Highrise oppgaveadministrasjonsfunksjonalitet lar brukere opprette oppgaver, se oppgaver etter selskap, kontakt eller prosjekt, og legge til påminnelser til prosjekter. Brukere kan også dele adressebøker, lagre viktige e-poster, legge ved dokumenter til prosjekter og kontrollere personverninnstillingene. Highrise tilbyr en funksjon kalt "Good Morning", som er en virtuell personlig assistent som hjelper brukere med å organisere og svare på innkommende aktivitet som trenger oppmerksomhet. Programvaren kobles til MailChimp slik at brukere kan målrette og sende e-postmarkedsføringskampanjer til kontakter. Programvaren integreres også med andre tredjepartsverktøy via API.

Nettside: 37signals.com

