Du har rett. Det finnes noen flotte videokonferanseløsninger for arrangementer - tenk Haia. Det største problemet i nettbaserte og hybride arrangementer er deltakerengasjement som fører til en dårlig brukeropplevelse - det er vanskelig å navigere eller delta på et arrangement. Ingen eventplattformer har virkelig mestret dette ennå. Inntil nå :) Haia-løsningen; Vi fokuserer på enkel brukeropplevelse, vi har designet den helt fra starten og er nå den mest brukervennlige plattformen for online og hybride arrangementer. Verter kan bygge et variert arrangement, invitere gjester og la det gå av seg selv på få minutter - virkelig! Vi fungerer så bra ved å forenkle systemet vårt og legge til unike funksjoner som Haia Stages og arrangementssamarbeidsportaler.

Nettside: haia.live

