GreenRope er en alt-i-ett, komplett CRM, markedsføringsautomatisering og kundeserviceløsning designet for bedrifter som gjør store ting. GreenRope kombinerer salg, markedsføring og drift i én, svært tilpassbar programvareløsning bygget for din bedrift. GreenRope er mer enn programvare, det er en måte å gjøre forretninger på. Vi hjelper brukerne våre med å bryte ned avdelingssiloer for å skape strømlinjeformede forretningsprosesser. GreenRopes CRM har alle verktøyene og integrasjonene du trenger for salg, markedsføring, kundeservice og drift. Virkelig kraft kommer fra en integrert tilnærming, og det er akkurat det GreenRope tilbyr. GreenRope inkluderer avanserte markedsføringsautomatiseringsfunksjoner, dra-og-slipp kartlegging av kundereiser, salgsstyrkeautomatisering, kundeserviceverktøy og en verktøykasse med andre funksjoner som hjelper deg med å administrere og drive virksomheten din. GreenRope gir deg kontroll over hele virksomheten din fra salg til markedsføring til kundeservice. Du får en 360-graders oversikt over kundene dine og en bedre måte å administrere og nå dine KPIer. GreenRope er en av de eneste sanne alt-i-ett-løsningene. Alle i organisasjonen din kan bruke GreenRope til å administrere salg, øke markedsføringstiltak og bruke data til å skape bedre kundeopplevelser. I tillegg er ekstra brukere alltid gratis. Administrer din salgspipeline effektivt med dybdegående salgsaktiveringsverktøy. Tilpass måten du ser kontaktene dine på, planlegger avtaler, automatiser oppfølginger og enkelt se alle salgsmuligheter. GreenRope gir deg markedsføringsautomatisering som er enkel å sette opp, teste og utføre. Gå aldri glipp av en mulighet til å gi den beste kundeopplevelsen gjennom personlig kommunikasjon og datadrevne strategier. Med GreenRope kan du administrere flere kanaler – nettsteder, e-post, mobil, sosialt og mer – alt på samme plattform. Vi er her når du trenger oss. Kontakt oss 24/7 via chat, e-post og mer. I tillegg tilbyr vi grundig introduksjon med personlig opplæring, et sertifiseringsprogram og hundrevis av nettressurser for å sikre din suksess. GreenRope er et selskap bygget rundt å gi eksepsjonell verdi til våre kunder. Siden vi startet i 2008, har vi utviklet oss fra å være en av de første leverandørene av e-postmarkedsføringstjenester til å være den første, virkelig komplette CRM på markedet. Ved å kombinere salg, markedsføring og drift på én enkelt plattform, inspirerer GreenRope til samarbeid med dine kunder, leverandører og ansatte, og vi lever denne samarbeidskulturen, og lytter til folk som deg for å bygge det DU ønsker å drive virksomheten din. GreenRopes komplette CRM hjelper bedriftseiere, salgsledere og markedsførere med å bygge bro mellom avdelingene og gjøre data tilgjengelig hele veien, slik at virksomheten din kjører jevnt og effektivt med all informasjonen et team trenger for å bedre målrette og betjene potensielle kunder og kunder.

