Ganttic er et ressursplanleggings- og prosjektporteføljestyringsverktøy som gir brukerne en oversikt over deres oppgaver, prosjekter og ressurser. Få innsikt, effektivitet og kontroll over planleggingsprosessen. Plattformen er ideell for planlegging av flere prosjekter, siden den lar deg planlegge mennesker, utstyr, verktøy og fasiliteter samtidig. Dra og slipp-grensesnittet hjelper til med å omfordele ressurser raskt, og rapporter måler ytelsen, noe som sikrer økt effektivitet. Spor prosjektfremdriften med visuelle og delbare Gantt-diagrammer, og hold hele teamet oppdatert. Gjør oppdateringer umiddelbart og fra hvor som helst på den skybaserte plattformen. Ganttic er en fleksibel løsning for brukere fra alle bransjer. Implementer din egen planleggingsmetodikk og se planer bli til virkelighet. Basert i Estland har vi betjent kunder fra alle verdenshjørner de siste 10 årene. Start en gratis prøveperiode i dag, og se hvorfor selv.

