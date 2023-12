Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Disroot Project Board med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Et prosjektstyringsverktøy. Disroots prosjekttavle er et prosjektstyringsverktøy drevet av Taiga, som arbeider med smidig metodikk i tankene. Det skaper en klar, visuell oversikt over den nåværende tilstanden til prosjektet ditt for alle involverte. Det gjør planlegging veldig enkelt, og det holder deg og teamet ditt fokusert på oppgaver. Bare lag et prosjekt, inviter gruppemedlemmene dine, lag oppgaver og sett dem på tavlen. Bestem hvem som skal ta ansvar for oppgavene, følg fremdriften, kommenter, bestemme og se prosjektet ditt blomstre.

