Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Floatbot med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Floatbot er en SaaS-basert, "no-code", ende-til-ende "Generative AI"-drevet Conversational AI-plattform som hjelper Fintechs og Enterprises med å automatisere kundestøtte, øke kundeopplevelsen og digital on-boarding gjennom AI-drevne Chatbots og Voicebots. Dens DIY "No Code"-plattform som lar deg bygge hybridroboter ved å bruke avanserte arbeidsflytbygger og Conversational AI-verktøy. Floatbot er mottaker av Emerge50-prisen på NPC [Nasscom Product Conclave] i 10 kategorier. Floatbot er topp 5 i SaaS-kategorien! IDC viser frem Floatbot som innovator for bank- og finanstjenester i India [11. desember 2019] Bots utviklet i Floatbot kan lanseres i nettportal, mobilapper (iOS og Android), Facebook Messenger, Slack, Skype, Telegram, Amazon Alexa, Google Assistant, Google Home, Whatsapp. Floatbot støtter også tale til tekst og tekst til tale for taleboter. Floatbot er integrert med Contact Center for Voicebot. Floatbot er en hybridplattform, en av svært få globalt, som tillater utvikling av Omni-channel Chatbot og Voicebot i løpet av timer, der en Fintech eller Bank kan utvikle flere bots som vil engasjere eller snakke med kunden på tvers av Chat- og Voice-kanaler, kl. forskjellige faser av reisen deres [Kundestøtte, Lead-validering, KYC-verifisering, Løs inn lojalitetspoeng, betalingspåminnelser, tilbakemeldingssløyfe, Kryss-/oppsalgsprodukter osv.]. Floatbot lar brukere sømløst bytte mellom tale- og chattekanaler og fortsatt opprettholde tidligere økter og kontekst.

Kategorier :

Nettside: floatbot.ai

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Floatbot. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.