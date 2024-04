Faros AI er din infrastruktur for ingeniøroperasjoner - Enkeltrutevisning over hastighet, kvalitet, mål og mer! Faros integrerer alle dine tekniske datakilder for å gi deg helhetlig innsyn i hele livssyklusen for programvareutvikling. Det tar gjettingen ut av planleggingen, slik at du kan ta beslutninger, allokere ressurser og forbedre produktiviteten basert på faktiske data. Å legge til en ny datakilde er like enkelt som å snu en bryter, selv om det er et hjemmelaget system.

Nettside: faros.ai

