Evercast er den første sanntidssamarbeidsplattformen bygget for reklamer av kreative. Den kombinerer videokonferanser, HD live-streaming og fullspektret lyd i en enkelt nettbasert plattform. Fordi Evercast bare krever en datamaskin og programvare for å streame, kan den enkelt tas i bruk på tvers av alle produksjonsstadier, blant store og små team. Uansett hvor i verden de er, kan brukere trygt streame enhver kreativ arbeidsflyt (livekameraer på settet, Avid, Premiere, Maya, Pro Tools, etc.) med ultralav ventetid og kompromissløs kvalitet. Med funksjoner laget spesielt for å lette kreativt samarbeid, tilbyr Evercast en digital opplevelse som gjenspeiler brukervennligheten og produktiviteten til et team som sitter skulder-til-skulder. Til dags dato har Evercast blitt brukt på hundrevis av produksjoner av alle de store film-/tv-studioene og OTT-leverandørene – så vel som av bransjeledende spillselskaper og reklamebyråer.

Nettside: evercast.us

