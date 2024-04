Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for EventLive med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

EventLive er en alt-i-ett-app for livestreaming og plattform for arrangementer. Den lar brukere gå live med smarttelefoner eller profesjonelt utstyr og invitere gjester til å bli med fra hvilken som helst enhet. Det fungerer i alle land. Det er ingen begrensning på antall seere, og videoen kan være tilgjengelig på forespørsel i opptil ett år. Appen har en rekke funksjoner, inkludert muligheten til å pause og gjenoppta strømmen, laste ned og sikkerhetskopiere videoen, og tilpasse arrangementssiden med en logo, velkomstmelding og forsidebilde eller video. EventLive har priser per begivenhet, med rabatter tilgjengelig for kjøp av flere arrangementer. Det er ikke noe abonnement. Den tilbyr en pengene-tilbake-garanti og ekte menneskelig støtte.

