viagogo er verdens største sekundære markedsplass for billetter til live-arrangementer. viagogo er en global nettplattform for live sport, musikk og underholdningsbilletter. viagogo har som mål å gi billettkjøpere et bredest mulig utvalg av billetter til arrangementer over hele verden, og hjelper billettselgere som spenner fra enkeltpersoner med en reservebillett til store multinasjonale arrangementsarrangører med å nå et globalt publikum. viagogo har inngått samarbeid med mange av verdens ledende merker innen sport og underholdning, og har hjulpet kunder fra nesten alle land i verden med å få tilgang til billetter til favorittbegivenhetene deres på språket, valutaen og enheten de velger.

Nettside: viagogo.com

