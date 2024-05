Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for DMSi Software med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

DMSi bringer ny teknologi og nye ideer til byggevareindustrien gjennom vår spesialiserte programvare for forretningsadministrasjon. Vi revolusjonerer en av de største og mest kritiske sektorene i verden. Heldigvis liker vi en utfordring. Vi har stillinger for folk som liker å trene på programvaren vår, undersøke og løse kundeproblemer og optimalisere forsyningskjeder med skreddersydde løsninger. Vi har stillinger for programvareingeniører, designere, systemingeniører, analytikere, produkteiere og produktledere som utforsker innovative teknologier og skaper menneskelige grensesnitt. Vi har stillinger som får selskapet vårt til å nynne innen salg, markedsføring, menneskelige ressurser og regnskap, som er med på å utvikle merkevaren vår og teamet vårt. Det som får oss til å tikke, er å omgi oss med lyse, snille, nysgjerrige mennesker som elsker de ubegrensede mulighetene som feltet for bedriftsdataprogramvare har å tilby.

Nettside: dmsi.com

