Botsify er en plattform for folk og bedrifter til å lage sine egne smarte Chatbots uten å vite hvordan de skal kode. Folk kjenner bedriftene sine bedre enn noen andre, og som eksperter på forretningssaker kan de automatisere oppgaver som vanlige spørsmål, kundestøtte, fylle ut et skjema og samle inn data fra folk. Vi tar sikte på å endre samtalen i Business, Education og Human Interface med enhver teknisk gadget. Vi automatiserer samtaler/ use-cases slik at en person nå kan ha en dataprat/-show/ ta instruksjoner fra personen over skjermen. Vi er forstyrrende i oppdraget vårt om å være best og kommer med nye tilbud også!

Nettside: botsify.com

