DialogFeed er MarTech & Communication SaaS-løsningen for å overvåke, informere, animere, inspirere og engasjere publikum for å øke det og gjøre det fornøyd overalt: online på nettside, mobil, intranett, ekstranett og på alle skjermer i salgsstedet, kontor,... og også under hybride eller digitale arrangementer og interaktive webinarer... DialogFeed: verdens grønne sosiale vegg-løsning for å publisere innhold på sosiale medier overalt og plante trær for å redusere karbonavtrykket ditt > fremhev UGC og kjøpbart innhold overalt hvor det teller for publikum!

Nettside: dialogfeed.com

