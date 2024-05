Watchity er den mest komplette bedriftsvideoplattformen for å lage profesjonelt utseende audiovisuelt innhold og online-arrangementer med en utmerket visuell og interaktiv opplevelse som hjelper deg å skille deg ut fra resten, maksimere publikumsengasjementet og forbedre resultatene av innholdsstrategiene dine. Watchitys konkurransefortrinn er dens unike og omfattende kombinasjon av datadrevne hendelses- og innholdsadministrasjonsevner, profesjonell live- og on-demand videoproduksjon, multikanals web, intranett og sosiale medier distribusjon, og publikumsengasjement og interaktivitet. Watchity tilbyr spesifikke løsninger for webinarer og interaktive arrangementer, strømming på sosiale nettverk og videoopptak og redigering som hever innholdsnivået og forvandler det til minneverdige opplevelser for å vekke flere følelser i publikum og forsterke merkevareposisjonering. SOSIAL VIDEO - Produser innhold og arrangementer for sosiale medier: - Enkelhet og hastighet i produksjon og distribusjon av live-arrangementer og audiovisuelt innhold. - TV-lignende video tilpasset hvert sosiale nettverk, med grafer, scener, overganger og mye mer. - Multistream på tvers av alle sosiale mediekontoer med tilpassede formater og ubegrenset kapasitet. - Generer klipp fra direktesendingen og del dem enkelt uten å vente på at sendingen er ferdig. WEBINARER & EVENTS - Lag interaktive og profesjonelle webinarer og arrangementer: - End-to-end administrasjon av arrangementer med landingssider, registreringer, e-postautomatisering, interaksjon og rapportering. - Dynamisk, TV-lignende video med grafer, scener, overganger og mye mer. - Sikkert, brukervennlig og interaktivt arrangementsrom med FullHD-streaming og visningskontroller. - Bygg inn kode for å integrere arrangementsrommet på din egen nettside eller portal og tilpasse den fullstendig med merkevaren din. CONTENT HUB - Ta opp, rediger og del videoer for bedriftsportalen din: - Last opp videoene dine, legg til tagger, kategoriser dem i samlinger, sikre dem og publiser dem for publikum. - Ta opp videoer med webkameraet ditt og rediger dem for å legge til introer, bildetekster, bakgrunnsmusikk og mer. - Innebyggbar videospiller nettleserbasert, med adaptiv multibitrate-streaming og avanserte visningskontroller. - Videoanalyse for å oppdage og analysere all informasjon om publikums innholdsforbruk. Hvis du vil teste Watchity gratis, be om en gratis prøveversjon på: https://www.watchity.com/try-for-free/

Nettside: watchity.com

