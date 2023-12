Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for DHL med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

DHL International GmbH (DHL) er en internasjonal kurer-, pakkeleverings- og ekspressposttjeneste, som er en avdeling av det tyske logistikkfirmaet Deutsche Post. Selskapet leverer over 1,5 milliarder pakker per år. Selskapet ble grunnlagt i San Francisco, USA, i 1969 og utvidet sin tjeneste over hele verden på slutten av 1970-tallet. I 1979, under navnet DHL Air Cargo, gikk selskapet inn på Hawaii-øyene med en frakttjeneste mellom øyene ved bruk av to DC-3- og fire DC-6-fly. Dalsey og Hillblom hadde personlig tilsyn med den daglige driften frem til den endelige konkursen stengte dørene i 1983. På sitt topp sysselsatte DHL Air Cargo litt over 100 arbeidere, ledelse og piloter. Selskapet var først og fremst interessert i offshore og interkontinentale leveranser, men suksessen til FedEx førte til deres egen ekspansjon innen USA fra 1983. I 1998 begynte Deutsche Post å kjøpe aksjer i DHL. Det nådde kontrollerende eierandel i 2001, og kjøpte alle utestående aksjer innen desember 2002. Selskapet tok deretter opp DHL i sin Express-divisjon, mens det utvidet bruken av DHL-merket til andre Deutsche Post-divisjoner, forretningsenheter og datterselskaper. I dag deler DHL Express sitt DHL-merke med forretningsenheter som DHL Global Forwarding og DHL Supply Chain. Den fikk fotfeste i USA da den kjøpte opp Airborne Express. DHL Express økonomiske resultater er publisert i Deutsche Post AGs årsrapport. I 2016 økte denne divisjonens inntekter med 2,7 % til 14 milliarder euro. Resultatet før renter og skatt (EBIT) økte med 11,3 % i forhold til 2015 til 1,5 milliarder euro.

Nettside: dhl.com

