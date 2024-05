For distribuerte teknologi- og FoU-team er det vanskelig å få alle ingeniørene, produktteamene og forretningsinteressentene på samme side. For å løse dette driver DemoHop online showcase-arrangementer som bringer ansatte og ideene deres sammen over noen få timer. Vi har store selskaper som bruker DemoHop for å bringe folk sammen og øke samarbeidet. Realiteten er at hverdagsmøteverktøy som Teams eller Zoom ikke er gode til å hjelpe folk til å møte hverandre, identifisere eksperter eller spre ideer. DemoHop gir verdens fremste teknologiteam mulighet til å 1) maksimere avkastningen på teknologiinvesteringer, 2) spre innovasjoner og beste praksis, og 3) gi energi til ansatte. For å gjøre det, ligger DemoHops magi i deltakerens velg-din-eget-eventyr-format som frigjør folk til å bruke tid på emner som er viktigst for dem. Dette skaper svært engasjerende samarbeid med deltakere og gir DemoHop hele 80 NPS! DemoHop-arrangementer er enkle å sette opp, skalerbare til hundrevis eller tusenvis av ansatte, og er bygget for bedriften med alle de forventede sikkerhets- og rapporteringsmulighetene. Det beste av alt er at DemoHop ikke bare er en en-kvart affære, men den blir en viktig del av teknologiteamets kultur og en verdifull ressurs for alle hele året.

Nettside: demohop.com

