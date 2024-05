Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for DeepTranscript med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

DeepTranscript er en automatisk talegjenkjenningsteknologi for selskaper dedikert til bruk av taledata. Designet som den perfekte teknologileverandøren for profesjonelle som ønsker å transkribere store volumer ved å tilby høy nøyaktighet og lave priser. La oss samle alle data som er tilgjengelige i samtaler, samtaler, intervju med en plug and play API med en umiddelbar gå til markedet og relevante funksjoner i tillegg til nøyaktig transkripsjon: følelsesanalyse, tilbakevendende grunner til tilfredshet...

Nettside: deeptranscript.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet DeepTranscript. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.