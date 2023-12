Dataiku er et selskap innen kunstig intelligens (AI) og maskinlæring som ble grunnlagt i 2013. I desember 2019 kunngjorde Dataiku at CapitalG – venturekapitalfondet for sent vekst finansiert av Alphabet Inc. – sluttet seg til Dataiku som investor og at det hadde oppnådde enhjørningstatus, verdsatt til 1,4 milliarder dollar. Dataiku sysselsetter for tiden mer enn 500 personer over hele verden mellom kontorer i New York, Paris, London, München, Sydney, Singapore og Dubai.

Nettside: dataiku.com

