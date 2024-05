Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Data Deposit Box med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Data Deposit Box er en av verdens ledende leverandører av skysikkerhetskopiering og lagring for IT-forhandlere, administrerte tjenesteleverandører (MSP) og små og mellomstore bedrifter (SMB). Selskapets patenterte teknologi lar små og mellomstore bedrifter sikkerhetskopiere og administrere et ubegrenset antall enheter (inkludert Windows, macOS, iOS, Android, Synology og QNAP NAS) med én enkel å bruke app. Siden 2002 har over 350 000 brukere og 200+ partnere, i 53 land, stolt på Data Deposit Box for å gi dem Protection Peace of Mind™. Selskapets patenterte teknologi støttes av en bransjeledende Protection Guarantee™.

