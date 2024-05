CrescoData er Asia-Pacifics ledende Enterprise Commerce Automation Platform. CrescoData Commerce Connect Platform er en integrasjonsplattform som kartlegger og automatiserer produkt-, lager- og ordredata mellom verdens ledende handelsplattformer. Vi elsker å løse komplekse handelsdatakartlegging og automatiseringsproblemer! Koble til CrescoData Commerce-in-the-Cloud Suite for å få tilgang til bransjeledende teknologi som utnytter kraften til sky AI og maskinlæring for å intelligent koble til, kartlegge og automatisere handelsdata i stor skala. Begynn å koble til Channel API-er uten koding. Fjern tidkrevende kanalvedlikehold med vår Channel Integration-as-a-Service (cPaaS). Mulighet for å få tilgang til over 85 forhåndskonfigurerte kontakter via en enkelt integrasjon. CrescoData Commerce Connect-plattformen: - Behandler over 5 millioner SKU-er om dagen - Behandler >22 millioner USD bestillinger per måned - Er koblet til over 85 kanaler - Automatiserer over 1500 selgere på tvers av 10 markeder på 8 forskjellige språk. CrescoData ble grunnlagt i 2014 og har hovedkontor i Singapore. Teamet er spredt over APAC og Europa.

Nettside: crescodata.com

