InteliWISE er en enterprise AI chatbot og en omni-channel plattform for samtale AI. InteliWISE tilbyr AI-drevne kundeengasjementløsninger, inkludert AI-chatbots, voicebots og live chat/meldingsverktøy for bedriftskunder. Plattformen tilbyr muligheter for å automatisere kundeservice, salg, markedsføring og andre forretningsprosesser gjennom samtale-AI. Den gir omni-channel-støtte, slik at chatbots og voicebots kan integreres på tvers av kanaler som web, mobil, meldingsapper og taleassistenter. InteliWISE hevder at løsningene deres kan redusere kundeservicekostnadene betydelig og håndtere store mengder interaksjoner automatisk. Plattformen er konfigurerbar og gir tilgang for kunder til å trene og tilpasse AI-modellene som driver chatbots og voicebots. InteliWISE betjener over 200 bedriftskunder og småbedriftskunder på tvers av bransjer som e-handel, kundeservice og markedsføring. Selskapet ble nylig kjøpt opp av Efecte Plc, en finsk programvareleverandør for bedrifter. InteliWISE ser ut til å være en moden AI-plattform for samtale som fokuserer på å drive automatisering og kostnadsbesparelser for bedriftskundeengasjement og forretningsprosesser.

Nettside: inteliwise.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet InteliWise. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.