Coveo er et Quebec City-basert enterprise software-as-a-service (SaaS)-selskap som tilbyr en skybasert plattform for å gjøre digitale opplevelser mer intelligente, og tilbyr spesifikk programvare bygget på den plattformen. Coveo Relevance Cloud™ bruker søke-, analyse- og maskinlæringsteknologier for å forene uensartet innhold og data, for å automatisere levering av relevant, personlig informasjon. Coveo leverer løsninger for e-handel, kundeservice og arbeidsstyrkekompetanse. Selskapet er anerkjent som en leder i Gartner Magic Quadrant for Insight Engines, en leder i The Forrester Wave™: Cognitive Search, og en sterk utøver i The Forrester Wave™: Journey Orchestration Platforms.

Nettside: coveo.com

