Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Wave med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Wave er et selskap som leverer finansielle tjenester og programvare for små bedrifter. Wave har hovedkontor i Leslieville-området i Toronto, Canada. Selskapets første produkt var en gratis online regnskapsprogramvare designet for virksomheter med 1-9 ansatte, etterfulgt av fakturering, personlig økonomi og kvitteringsprogramvare (OCR). I 2012 begynte Wave å forgrene seg til finansielle tjenester, først med Payments by Wave (kredittkortbehandling) og Payroll by Wave, etterfulgt av Lending by Wave i februar 2017, som siden har blitt avviklet.

Nettside: waveapps.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Wave. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.