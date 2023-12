ClientTether

Koble umiddelbart til potensielle kunder generert gjennom markedsføringstiltakene dine med vår automatiseringsplattform for salgsengasjement og CRM. Send en personlig tekstmelding, motta en telefonsamtale, send en e-post eller til og med en boks med brownies innen 29 sekunder, når du mottar et kundeemne for å maksimere potensielle konverteringer. Våre franchisekunder elsker at de kan garantere 100 % lead-oppfølging på tvers av nettverkene deres ved å bruke plattformen vår. Konverter kundeemner enkelt gjennom vår automatiserte oppfølgings- og planleggingsteknologi. Planlegg avtaler, samtaler, tekstmeldinger og e-poster til kundene dine i henhold til ønsket tidsramme og frekvens. Sørg også for at teamet ditt følger opp konsekvent hvert tilbud, hver tapte mulighet og hver konverterte kundeemne. Skap langsiktige relasjoner og behold kunder gjennom vårt automatiserte oppbevaringsprogram. Engasjer med kundene dine med minimal innsats fra deg. Planlegg e-poster, tekstmeldinger og samtaler, og send personlige postkort, takkekort, brownies, golfballer eller andre fysiske medier for å lage en rik, omni-kanal strategi for oppbevaring og fornyet engasjement. Bruk våre integrerte forslagsadministrasjonsverktøy for å lage flotte forslag eller raske tilbud. Motta varsler når de har blitt åpnet, og når kundene dine har brukt våre e-signaturverktøy for å signere og godkjenne jobben din. Automatiser online vurderingsadministrasjon for å sikre at du optimaliserer ditt online omdømme ved å bruke vårt omdømmebehandlingsverktøy også. Plattformen vår er designet for hjemmeservice og andre tjenestefranchising og bedrifter. Dataarkitekturen vår gjør det mulig for franchisesystemer å distribuere plattformen vår ut av esken uten omfattende tilpasning for å møte deres behov. Både bedriftseiere og franchisegivere elsker vår visuelle pipeline og våre dynamiske dashboards. Spor og overvåk vekst på tvers av potensielle salg, attribusjon av potensielle salg, salgsprogresjon, aktivitet og lukkerater på tvers av bedrifter med flere lokasjoner eller flere enheter

Nettside: clienttether.com

