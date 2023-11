Brightwheel er den første programvareløsningen for førskoler, barnepassere, leirer og skolefritidsordninger. Brightwheel er den eneste appen som integrerer alt du trenger: pålogging/avgang, meldinger, læringsvurderinger, daglige arkrapporter, bilder, videoer, kalendere, planlegging, oppmøte, nettbetaling for foreldre og mye mer. Brightwheel lar deg administrere senteret ditt, strømlinjeforme arbeidsflyter og engasjere deg med foreldre, slik at du kan spare tid og penger, gjøre livet enklere for ansatte og forbedre tilfredsheten for foreldrene dine. Bli med i titusenvis av førskoler, barnehager og barnehageprogrammer over hele verden som har forelsket seg i brightwheel!

Nettside: mybrightwheel.com

