Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Acuity Scheduling med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Acuity Scheduling er en skybasert programvareløsning for avtaleplanlegging som gjør det mulig for bedriftseiere å administrere avtaler online. Produktet imøtekommer behovene til små og mellomstore bedrifter så vel som individuelle fagfolk. Acuity Scheduling lar brukere automatisere avtalebestillinger ved å tilby en sanntidsvisning av sin egen tilgjengelige tid. Den har muligheten til å automatisk synkronisere kalendere i henhold til brukernes tidssoner og kan sende regelmessige varsler og påminnelser til brukere angående deres avtaleplaner. Acuity Schedulings planleggingsfunksjonssett inkluderer tilpassbare inntaksskjemaer, innebygde kalendere, tredjeparts applikasjonskalendersynkronisering og gruppeplanlegging for workshops. Acuity Scheduling er egnet for servicebaserte virksomheter som trenings- og veiledningssentre, coaching og rådgivning, foto- og videoproduksjonsselskaper, treningsstudioer, salonger og spa-sentre og helse- og tannklinikker. Løsningen tilbyr en gratis grunnmodul og er tilgjengelig som månedlig abonnement. Produktet tilbyr APIer og integreres med tredjepartsapplikasjoner som QuickBooks, FreshBooks, MailChimp, Google Analytics og WordPress.

Nettside: acuityscheduling.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Acuity Scheduling. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.