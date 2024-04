The platform makes it possible to create the entire interaction tree simply by dragging and dropping modules. Afterwards, it only takes one click to publish the finished bot on your favorite channel such as WhatsApp Business and Web Chat.

Kategorier :

Nettside: code7.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Botanic. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.