AVOXI, en global kommunikasjonsplattform, tilbyr tale-, meldings- og kontaktsenterløsninger – alt innenfor én plattform. Ved å gi internasjonale virksomheter den lokale tilstedeværelsen de trenger for å enkelt skalere med kundene sine, tilbyr AVOXI funksjonsrik stemmeteknologi med uovertruffen dekning, kvalitet og pålitelighet. AVOXIs smidige skyplattform, som driver 7000 kunder i over 170 land og driver over 50+ millioner interaksjoner hvert år, gjør det mulig for kunder å integrere med teknologiene som betyr mest. Få den globale taleprogramvaren som bedrifter stoler på for å holde kommunikasjonen i gang. Gå globalt, ring lokalt med AVOXI i dag. Lær mer på www.avoxi.com.

Nettside: avoxi.com

