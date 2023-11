Angular Docs

Angular er et rammeverk for applikasjonsdesign og utviklingsplattform for å lage effektive og sofistikerte enkeltside-apper. Disse Angular-dokumentene hjelper deg med å lære og bruke Angular-rammeverket og utviklingsplattformen, fra din første applikasjon til optimalisering av komplekse enkeltsideapper for bedrifter. Veiledninger og veiledninger inkluderer nedlastbare eksempler for å akselerere prosjektene dine.

Nettside: angular.io

