NS1 optimerer leveringen av verdens mest kritiske internett- og bedriftsapplikasjoner. Bare NS1s plattform er bygget på en moderne API-først-arkitektur som virker på sanntidsdata og blir kraftigere i komplekse miljøer, og transformerer DNS, DHCP og IP-adresseadministrasjon (IPAM) til et intelligent, effektivt og automatisert system. NS1s teknologi fører til dramatiske gevinster i IT-effektivitet og applikasjonsytelse, pålitelighet og sikkerhet for de største globale virksomhetene, inkludert Salesforce, LinkedIn, Dropbox, Nielsen, Pitney Bowes, Squarespace, Pandora og The Guardian.

Nettside: ns1.com

