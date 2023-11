A1 Project Manager (tidligere Team Clerk) er et team- og prosjektstyringsverktøy som automatisk holder teamet ditt organisert og overvåker fremdriften til alle prosjektene dine. Med et intuitivt grensesnitt vil teammedlemmene dine få taket på det med en gang, slik at du kan spare penger på trening i tillegg til teamets økte effektivitet.

Nettside: a1.biz

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet A1 Project Manager. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.