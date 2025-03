BOSCO

ASK BOSCO®는 마케팅 팀이 더 나은 데이터 기반 의사결정을 내릴 수 있도록 돕는 AI 기반 디지털 마케팅 분석 플랫폼입니다. 사용하기 쉬운 당사의 인터페이스는 단일 정보 소스를 제공하여 마케터에게 모든 캠페인과 채널의 성과에 대한 실시간 가시성을 제공합니다. 최첨단 기계 학습을 사용하여 ASK BOSCO®는 기존 채널과 새로운 채널에서 더 많은 수익을 창출할 수 있는 새로운 기회를 식별합니다. 또한 예측 분석 기능을 제공하여 마케팅 담당자가 개인화된 보고 대시보드를 만들고 비교할 수 없는 정확성으로 향후 캠페인을 예측할 수 있도록 해줍니다. 당사의 고유한 ASK BOSCO® Index는 귀하의 카테고리에서 가장 가까운 경쟁업체와 비교하여 귀하의 도메인 순위를 매깁니다. 이 지수는 귀하의 온라인 활동과 유기 및 유료 미디어 채널에 대한 투자가 얼마나 효과적인지를 측정한 것입니다. ASK BOSCO®는 어떻게 작동하나요? ASK BOSCO®는 웹사이트, 소셜 미디어, 광고 캠페인을 포함한 다양한 소스에서 데이터를 수집하는 방식으로 작동합니다. 그런 다음 이 데이터는 AI 엔진으로 분석되어 추세, 패턴 및 기회를 식별합니다. ASK BOSCO®는 또한 기계 학습을 사용하여 미래 성과를 예측합니다. 이를 통해 마케팅 예산 및 캠페인에 대해 더 나은 결정을 내릴 수 있습니다. ASK BOSCO®를 사용하면 어떤 이점이 있나요? ASK BOSCO®를 사용하면 많은 이점이 있습니다. 가장 중요한 몇 가지 사항은 다음과 같습니다. - 더 나은 의사 결정: ASK BOSCO®는 귀하의 마케팅 캠페인에 대해 더 나은 정보에 입각한 결정을 내리는 데 필요한 데이터와 통찰력을 제공합니다. - 수익 증대: ASK BOSCO®는 기존 채널과 신규 채널에서 더 많은 수익을 창출할 수 있는 새로운 기회를 식별하는 데 도움이 됩니다. - 향상된 효율성: ASK BOSCO®는 디지털 마케팅과 관련된 많은 작업을 자동화하여 시간을 확보하여 보다 전략적인 활동에 집중할 수 있습니다. - 비용 절감: ASK BOSCO®는 예산을 최적화하고 캠페인을 보다 효과적으로 타겟팅하여 마케팅 캠페인 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다. 디지털 마케팅 성과를 향상시킬 수 있는 방법을 찾고 있다면 ASK BOSCO®가 완벽한 솔루션입니다. 귀하의 마케팅 목표를 달성하는 데 당사가 어떻게 도움을 드릴 수 있는지 자세히 알아보려면 지금 당사에 문의하십시오.