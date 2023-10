パイレーツ マージャーはマージ バトル シミュレーターです。さまざまなキャラクターの中から選択してマージし、軍隊を編成して敵を包囲する必要があります。合併して無敵の軍隊を構築するには、昔ながらの海賊と空飛ぶ友達のどちらかを選択してください。軍隊を指揮し、戦略的な配置と力強い力で敵を倒しましょう!マウスを使用して味方をクリックし、互いの上にドラッグして結合します。モバイルでは、スワイプするだけです。Pirates Merger は Beedo Games によって作成されました。 Poki で他のゲームもチェックしてください: Base Defense、Blocky Snakes、Call of Tanks、Clash Of Armour、Clash of Skulls、Clash of Tanks、Dark Boy、Mafia Wars、Tanko.io!

ウェブサイト:poki.com

免責事項:WebCatalogはPirates Mergerによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。