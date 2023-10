Base Defense 2 はタワーディフェンス ゲームで、さまざまな種類の武器を配備して敵の大群から基地を守ることが目的です。まず、ユニットをドラッグしてゲームフィールドにドロップします。ユニットは向かってくる敵を自動的に攻撃します。あなたがしなければならないのは、ユニットの順序と配置を制御することだけです。倒した敵から戦利品を得ることができるので、その収益をユニットの改善や、砲手、歩哨、砲塔などの新しいユニットの入手に費やすことができます。防御を強化するために、防御をアップグレードして強化することを忘れないでください。あなたの基地は敵の何フェーズまで生き残ることができますか?ユニットをドラッグし、強調表示されたタイル上にドロップして配置します。ユニットは向かってくる敵を自動的に攻撃します。ユニットをアップグレードしたい場合は、ユニットをタップし、ポップアップ メニューのアップグレード ボタンを使用してください。Base Defense 2 は Beedo Games によって作成されています。 Poki では、他のアクション満載の戦略ゲーム、Pirate Defense、Call of Tanks、Base Defense、Blocky Snakes、Clash Of Armour、Clash of Skulls、Clash of Tanks、Dark Boy、Jelly Sokoban、Mafia Wars、Swingers、Tanko をプレイできます。 ioPoki では Base Defense 2 を無料でプレイできます。Base Defense 2 は、コンピューターだけでなく、携帯電話やタブレットなどのモバイル デバイスでもプレイできます。

ウェブサイト:poki.com

免責事項:WebCatalogはBase Defense 2によって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。