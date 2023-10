Dark Boy は Beedo Games が開発した 2D アドベンチャー プラットフォーマー ゲームです。ダークボーイが見事にデザインされたグレースケール レベルで戦い、時間制御能力を使って途中で暗いモンスターを倒すのを手伝ってください。各レベルで拾ったコインは、イエローボーイ、グリーンボーイ、パープルボーイなどの新しくて強力なキャラクターを購入するために使用できます。暗闇に満ちた世界を探索し、勇気を持って道を照らす準備はできていますか? 遊び方: 移動 - A/D / 左/右矢印キー ジャンプ - W または上矢印キー スロータイム - E または L 攻撃 - スペースバー キャラクタースイッチ - Q or K 作者について:Dark Boy は Beedo Games によって作成されました。 Poki で他の中毒性の高いゲームをプレイしてください: Base Defense、Mafia Wars、Clash of Tanks、Clash Of Armour、Tanko.io、Jelly Sokoban、Swingers。

