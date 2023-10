Pirate Defense はタワーディフェンス ゲームで、さまざまな種類の戦車を配備して基地を海賊から守ることが目的です。ユニットをドラッグし、強調表示されたタイルにドロップしてゲームフィールドに配置します。ユニットは向かってくる敵を自動的に攻撃します。敵の大群の中を彼らを導き、3 つの地域に分かれた 15 の挑戦的なレベルで、侵入する海賊を阻止するために防御を配置し続けます。防御を強化するには、防御をアップグレードして強化することを忘れないでください。ユニットをアップグレードしたい場合は、ユニットをタップし、ポップアップ メニューのアップグレード ボタンを使用します。ユニットをドラッグし、ハイライト表示されたタイルにドロップして配置します。ユニットは向かってくる敵を自動的に攻撃します。ユニットをアップグレードしたい場合は、ユニットをタップして、ポップアップ メニューのアップグレード ボタンを使用してください。Pirate Defense は、パキスタンに拠点を置くゲーム開発会社 Beedo Games によって作成されています。 Poki で他のアクション満載の戦略ゲームをプレイ: Call of Tanks、Base Defense、Blocky Snakes、Clash Of Armour、Clash of Skulls、Clash of Tanks、Dark Boy、Jelly Sokoban、Mafia Wars、Swingers、Tanko.io

ウェブサイト:poki.com

