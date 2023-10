One More Line は、ラインがどこまで伸びるかを競うカジュアルなアーケード ゲームです。 SMG Studios によって作成された、この中毒性の高い 1 ボタンのゲームは、あなたのスキルとタイミングをテストします。 Poki で One More Line をプレイして、あなたのラインがどれほどクレイジーであるかを確認してください。ちょうどいいタイミングでスペースバーを押したままにして、点から点へとラインをスイングします。ただし、側面を越えるとラインは終了します。一見シンプルだが、信じられないほど挑戦的な、One More Line on Poki を今すぐプレイしてみませんか。コントロール:スペース - ホールドしてスイング 作者について:One More Line は、オーストラリアのメルボルンに拠点を置く SMG Studios の One More シリーズの 3 番目の作品です。このシリーズは、「One More Dash」と「One More Bounce」でも構成されています。彼らは、Super One More Jump、Thumb Drift などの作者でもあります。

ウェブサイト:poki.com

免責事項:WebCatalogはOne More Lineによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。