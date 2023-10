One More Bounce は、One More Line、One More Dash などのクリエイターである SMG Studios によるスキル ゲームです。正しい角度で線を引いて、アバターが各レベルを飛び跳ねるように指示します。すべてのダイヤモンドを集めて、あなたの熟練度を証明してみてください!しかし、気をつけてください。ピンクの境界線に達したら、ランは終了です。 100 以上のレベルとさまざまなゲーム モードを備えた One More Bounce on Poki は、何時間でも楽しめます。ワン モア バウンスをプレイして、新しいテーマとアバターのロックを解除します。コントロール:マウス - クリックしてドラッグして線を描きますスペースバー - メニューに移動作成者について:One More Bounce は、オーストラリアのメルボルンに拠点を置く SMG Studios の One More シリーズの 3 番目の作品です。このシリーズには、One More Dash と One More Line もあります。彼らは、Super One More Jump、Thumb Drift などの作者でもあります。

ウェブサイト:poki.com

免責事項:WebCatalogはOne More Bounceによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。