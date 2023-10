One More Line の続編である One More Dash は、SMG Studios が開発したスキル ゲームで、リングからリングへダッシュしてどこまで到達できるかを競う必要があります。ダッシュとタイミングを競う一見シンプルなゲーム、ワン モア ダッシュを攻略するのに必要な要素はあると思いますか? 200 を超える素晴らしいミッションを完了する必要がある、One More シリーズ ゲームの 2 番目の作品は期待を裏切りません。あなたの目的はシンプルで、サークルからサークルへと素早くダッシュしてラウンドを続けることです。タイミングには十分注意してください!固い部分を叩けばダッシュ完了! コントロール: スペース - ダッシュ クリエイターについて: One More Dash は、オーストラリアのメルボルンに拠点を置く SMG Studios による One More シリーズの 3 番目の作品です。このシリーズは、「One More Line」と「One More Bounce」でも構成されています。彼らは、Super One More Jump、Thumb Drift などの作者でもあります。

