Slime Road はレベルベースのペイント満載のスキル ゲームで、カラフルなフープを飛び越えて宝石を獲得します。これは、Sling Drift、Pick Me Up、Spill It なども作った Tastypill によって作成されました。道の終わりでブルズアイに跳ね返って追加ポイントを獲得しましょう。この高速アクションのジャンプ アドベンチャーでスライム ロードを楽に進みましょう!このカラフルなスキル ゲームは、何時間でも楽しめます。 Poki のスライム ロードでは、各レベルでスライムがいっぱいの新しいチャレンジがあなたを征服します! 矢印キー - MoveSlime Road は、米国に拠点を置く TastyPill によって作成されています。彼らは、Sling Drift、Pick Me Up、Spill It などのクリエイターでもあります。

ウェブサイト:poki.com

免責事項:WebCatalogはSlime Roadによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。